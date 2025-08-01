TNF помогает решать новые запросы ТЭК

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Промышленно-энергетический форум TNF доказал свою способность структурировать запросы топливно-энергетического комплекса и отвечать на новые вызовы. Об этом сказал директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов из пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". Трансляцию организовало ИА "Тюменская линия" 12 августа.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Тюменская площадка отвечает ряду запросов ТЭК в рамках нового национального проекта. Важно показывать все то, что создают компании, как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому в этот раз на форуме в Тюмени специально будет открыт стенд оборудования Института нефтегазовых технологических инициатив", - сказал Кузнецов.

Он рассказал участникам пресс-конференции об основных приоритетах национального проекта "Новые энергетические и атомные технологии", рассчитанного до 2030 года. Он состоит из 10 программ.

"В нем есть два проекта, касающиеся нефтегазового блока. Это СПГ, где мы создаем 29 видов оборудования. Ключевой блок – нефтегаз: это и бурение на суше, и добыча на шельфе, и нефтепереработка, нефтехимия. И здесь стоят перед нами огромные задачи – разработать более 190 позиций оборудования. По некоторым проектам уже идет работа, по остальным ищем исполнителей. Те задачи, которые стояли перед нами ранее, тюменская площадка помогла решить. Впереди новые", - отметил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев поделился информацией о действующих в регионе мерах поддержки производителей оборудования для ТЭК. Это промышленный кешбэк, технологический брокеринг. В кооперации в вузами, заметил Пантелеев, на базе Тюменского межуниверситетского кампуса начнется работа по формированию новых идей для технологического лидерства страны.

X Промышленно-энергетический форум TNF пройдёт с 15 по 18 сентября. Ожидается участие более 12 тыс. человек.

Подробная программа и регистрация доступны на сайте.

Анжела Лебедева