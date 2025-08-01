Названы самые популярные ИТ-направления у абитуриентов тюменских колледжей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информационная безопасность, программирование, компьютерные системы вошли в число самых популярных ИТ-направлений для поступления в колледжи Тюменской области в 2025 году. По отдельным программам конкурс превышает 10 человек на одно место.

Об этом сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на цифровом пресс-завтраке 12 августа. Ежеквартальную встречу с журналистами региональных СМИ в этот раз посвятили теме детского ИТ-образования - что дают ребенку цифровые навыки и как получить востребованную профессию в Тюменской области.

"Востребованные рабочие специалисты формируются именно в ссузах. Я общался с представителями, у них огромная популярность сейчас – на одно место претендуют более 10 человек. Мы с колледжами активно взаимодействуем", - уточнил директор департамента.

По его словам, очень актуальны программы по информационной безопасности. Такие специалисты крайне востребованы в коммерческом бизнесе, и в государственном управлении. Получить навыки можно в колледже цифровых и педагогических технологий.

Освоить информационные системы и программирование предлагают в техникуме строительной индустрии и городского хозяйства. Аналогичная программа есть в колледже производственных и социальных технологий, транспортных технологий и сервиса, многопрофильном колледже ТИУ.

Как подчеркнул Станислав Логинов, спрос на ИТ-специалистов в Тюменской области в перспективе пяти лет будет только расти.

"Мы периодически проводим такую аналитику. Департамент труда и занятости населения Тюменской области этим направлением занимается углубленно, и мы видим, что ни актуальность, ни кадровая востребованность в ИТ-отрасли региона не падает", - подчеркнул руководитель.

Ранее он сообщил о том, что в Тюменской области запись детей на кружки и секции допобразования стартует 19 августа на портале Навигатор дополнительного образования. Всего доступно более 3,2 тыс. программ, 209 из них - по сертификату персонифицированного дополнительного образования, 160 - имеют техническую и ИТ-направленность.

Оксана Корнеенкова