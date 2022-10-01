В Тюмени высадят около 8 тысяч деревьев и кустарников в 2022 году

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Около восьми тыс. деревьев и кустарников высадят в Тюмени в 2022 году. Яблони, липы, рябины, тополя, сирени высадили на проезде Солнечном, улицах Широтной, Логунова, Путилова, Курортной и других, пишет "Вслух.ру".

Новые насаждения появляются в рамках благоустройства дворов и общественных территорий. В обновленном сквере Пограничников высаживали клены, ели, сосны, лиственницы, яблони, на бульваре Бориса Щербины — яблони и рябины. В Никольском сквере весной зацветут черемухи.

Озеленение проводится под контролем МКУ "ЛесПаркХоз". Гарантия на приживаемость от подрядчиков составляет два года – для лиственных и три года – для хвойных пород. В частности, на улице Щорса взамен погибших берез и яблонь высадили новые крупномерные саженцы. Данные работы выполнены подрядной организацией за свой счет по гарантийным обязательствам, предусмотренных муниципальным контрактом.

Кроме комплексного озеленения уже пятый год проходит традиционная акция "Посади дерево". За этот период более трех тыс. детей и подростков посадили более двух тыс. деревьев. Более 300 саженцев пополнят "классный" фонд по итогам 2022 года. В рамках еще одной популярной акции - "Посади дерево" - во дворах появятся более 240 деревьев.

Напомним, что в текущее содержание деревьев входит обрезка, полив, удобрение, рыхление почвы, лечение заболеваний. Граждане могут написать о ненадлежащем уходе, вопросы и замечания на портале "Тюмень — наш дом" в разделе "Зеленый город".