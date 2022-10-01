В Тюменской области создадут реестр социально ответственных работодателей
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Реестр социально ответственных работодателей впервые сформируют в Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр региона.
Представители органов власти, профсоюзов и работодателей развивают систему социального партнерства, в стадии обсуждения - меры поддержки.
Департамент труда и занятости населения Тюменской области проводит опрос для того, чтобы сформировать реестр. Предприниматели могут заполнить анкету на Интерактивном портале.