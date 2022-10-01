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В Тюменской области создадут реестр социально ответственных работодателей

Общество, 16:29 30 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реестр социально ответственных работодателей впервые сформируют в Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр региона.

Представители органов власти, профсоюзов и работодателей развивают систему социального партнерства, в стадии обсуждения - меры поддержки.

Департамент труда и занятости населения Тюменской области проводит опрос для того, чтобы сформировать реестр. Предприниматели могут заполнить анкету на Интерактивном портале.

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# департамент труда и занятости населения , предприниматели , работодатель

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