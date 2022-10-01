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Уральский федеральный округ показывает ежегодный экономический рост

Экономика, 12:15 31 октября 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежегодный экономический рост показывает Уральский федеральный округ, где расположено 115 городов. Численность населения составляет свыше 10 млн 80 тыс. человек. Об этом сообщает полпредство УФО, отмечая, что 31 октября - Всемирный день городов.

Праздник был установлен в 2013 году. Его цель - привлечь внимание общества к роли городов в современном мире и проблемам урбанизации.

Два города в УФО - Екатеринбург и Челябинск – миллионники. Стремительно приближается к миллиону население Тюмени. Численность города на 1 января 2022 года – порядка 828 тыс. человек.

Также Тюмень считается самым древним городом. Она основана в 1586 году, а самым молодым – Губкинский. Дата его основания - 1986 год.

Напомним, в 2022 году самыми "умными" городами УФО были признаны Тюмень, Ханты-Мансийск и Сургут.

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# население , УФО , экономика

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