Тюменские волонтеры долголетия выяснят, как замерять старение

| Фото: Альянс социально ориентированных НКО Тюменской области | Фото: Альянс социально ориентированных НКО Тюменской области

Исследования по измерению биологического возраста проводят в Тюмени с участием добровольцев. Цель инициативы — добиться значительного увеличения продолжительности и качества жизни каждого человека с помощью передовых достижений в медицине, науке и технике, сообщает Альянс социально ориентированных НКО Тюменской области.

В оценке сравнительной эффективности принятых способов измерения биологического возраста и влияния на этот показатель популярных методик ЗОЖ и оздоровительных практик участвуют студенты Тюменского медицинского колледжа. Присоединиться к проекту "Волонтеры долголетия" приглашают всех желающих. У добровольцев разных возрастных групп замеряют важные жизненные показатели несколькими методиками.

Во-первых, это ангиосканирование — исследование состояния вен и сосудов, которое проводится с помощью профессионального комплекса "АнгиоСкан-01". Это эффективный метод оценки состояния сосудов, позволяющий получить информацию об их проходимости и кровотоке.

Во-вторых, это биоимпедансный анализ — контактный метод измерения электрической проводимости биологических тканей, который позволяет оценить широкий спектр морфологических и физиологических параметров организма.

В-третьих, это основанная на измерении антропометрических данных и позволяющая измерить коэффициент скорости старения методика Горелкина и Пинхасова.

Проект запущен в начале 2022 года при поддержке Альянса социально ориентированных НКО Тюменской области, областного геронтологического центра, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, Тюменского медицинского колледжа и других организаций.

Записаться для участия в исследовании можно по телефону (3452) 38-18-14 или по почте politreyd@bk.ru.