  • 1 ноября 20221.11.2022вторник
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские волонтеры долголетия выяснят, как замерять старение

Общество, 10:15 01 ноября 2022

Альянс социально ориентированных НКО Тюменской области | Фото: Альянс социально ориентированных НКО Тюменской области

Исследования по измерению биологического возраста проводят в Тюмени с участием добровольцев. Цель инициативы — добиться значительного увеличения продолжительности и качества жизни каждого человека с помощью передовых достижений в медицине, науке и технике, сообщает Альянс социально ориентированных НКО Тюменской области.

В оценке сравнительной эффективности принятых способов измерения биологического возраста и влияния на этот показатель популярных методик ЗОЖ и оздоровительных практик участвуют студенты Тюменского медицинского колледжа. Присоединиться к проекту "Волонтеры долголетия" приглашают всех желающих. У добровольцев разных возрастных групп замеряют важные жизненные показатели несколькими методиками.

Во-первых, это ангиосканирование — исследование состояния вен и сосудов, которое проводится с помощью профессионального комплекса "АнгиоСкан-01". Это эффективный метод оценки состояния сосудов, позволяющий получить информацию об их проходимости и кровотоке.

Во-вторых, это биоимпедансный анализ — контактный метод измерения электрической проводимости биологических тканей, который позволяет оценить широкий спектр морфологических и физиологических параметров организма.

В-третьих, это основанная на измерении антропометрических данных и позволяющая измерить коэффициент скорости старения методика Горелкина и Пинхасова.

Проект запущен в начале 2022 года при поддержке Альянса социально ориентированных НКО Тюменской области, областного геронтологического центра, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, Тюменского медицинского колледжа и других организаций.

Записаться для участия в исследовании можно по телефону (3452) 38-18-14 или по почте politreyd@bk.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , долголетие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:32 01.11.2022Более 300 миллионов рублей потратят на реабилитационное оборудование в Тюменской области до конца года
11:10 01.11.2022Шесть человек погибли в местах дорожных работ на трассах в Тюменской области с начала года
10:48 01.11.2022Облик Тюмени оценили федеральные эксперты 
10:37 01.11.2022Несанкционированную свалку ликвидировали в Нижнетавдинском районе