Толстовки, халаты и термальную воду от бренда Visit Tyumen могут выиграть участники квеста

| Фото: скриншот видео Visit Tyumen | Фото: скриншот видео Visit Tyumen

Выиграть мерч от бренда Visit Tyumen могут участники квеста "Термальный круиз". На кону – футболки, толстовки, полотенца, кружки, халаты, термальная вода и многое другое.

Чтобы стать участником квеста, необходимо получить билет в кассе на одном из источников в период открытия термального сезона. С 5 ноября по 4 декабря необходимо посетить минимум три термальных источника, и на каждом из них предъявить билет на кассе для получения наклейки. На бланке должно быть не менее трех таких отметок. Чем больше наклеек, тем интереснее приз.

Как сообщили в Visit Tyumen, важно сохранить чеки, подтверждающие покупку билета на источник. Их необходимо иметь при себе при получении приза. Обменять билет с наклейками на подарок можно до 25 декабря в туристско-информационном центре в ЦУМе (ул. Орджоникидзе, 63а).

Отметим, в Тюменской области насчитывается более 20 термальных курортов. Температура воды в них варьируется от 36 до 45 градусов.