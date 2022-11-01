Ишимским детям с ОВЗ помогут начать говорить с помощью глины

| Фото: Социокультурный центр "Сфера" г. Ишим ВКонтакте | Фото: Социокультурный центр "Сфера" г. Ишим ВКонтакте

Инклюзивный проект "Глина помогает говорить", который победил в спецконкурсе Фонда президентских грантов, стартовал в Ишиме 1 ноября. На его организацию выделено более 365 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор социокультурного психолого-педагогического досугового центра "Сфера" Людмила Арсеньева.

По ее словам, часть основного оборудования приобрели в успешно реализованном ранее проекте "Особая студия" для людей с ментальными нарушениями старше 16 лет. Проект "Глина помогает говорить" стал его продолжением, для его исполнения докупили только расходные материалы.

"От проекта мы ждем, что лепка из полимерной глины поможет детям с сенсорно-моторными отклонениями и ментальными нарушениями улучшить мелкую моторику, концентрацию внимания и прочее, а это в свою очередь поможет им быстрее начать хорошо говорить", - пояснила руководитель.

Творческое пространство, добавила она, поможет социально адаптироваться ребятам от восьми до 14 лет. Участники проекта научатся лепить сувениры, брелоки, магниты, значки, новогодние украшения, фигурки и декоративные элементы для посуды из полимерной глины.

Людмила Арсеньева рассказала, что вместе с ребятами с ограниченными возможностями здоровья на занятия будут ходить их братья и сестры. Это поможет сделать отношения между ними более теплыми и доверительными.

Итогом проекта станет выставка изделий участников в отделе семейного чтения Центральной библиотеки и их демонстрация в соцсетях.

Напомним, в социокультурном психолого-педагогическом досуговом центре "Сфера" продолжается похожий инклюзивный проект "Ласточкино гнездо". Его участники осваивают гончарное мастерство и работают с обычной глиной. Они занимаются не только ручной лепкой, но и работают на гончарном круге.

Инна Кондрашкина