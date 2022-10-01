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30 ишимцев с особенностями здоровья осваивают гончарное ремесло

Общество, 14:02 30 октября 2022

социокультурный центр "Сфера" ВКонтакте | Фото: социокультурный центр "Сфера" ВКонтакте

30 ишимцев с ментальными нарушениями учатся работать с глиной в инклюзивной гончарной мастерской "Ласточкино гнездо" в рамках грантового проекта. На его реализацию выделено 935 тыс. 673 рубля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор социокультурного психолого-педагогического досугового центра "Сфера" Людмила Арсеньева.

Участники групповых занятий по ручной лепке учатся делать аромаподсвечники, свистульки, тарелки, магниты и расписывать их. А на индивидуальных занятиях на гончарном круге создают кружки, крынки и блюда.

Для занятий на средства президентского гранта уже закуплено и используется необходимое оборудование: муфельная печь, два гончарных круга и расходные материалы.

Особенностью проекта стало вовлечение в занятия членов семей людей с ОВЗ. Совместный труд дает возможность пообщаться, обсудить наболевшее, поддержать друг друга, реализовать творческие идеи и научиться полезному делу. Пройдя обучение, участники проекта смогут работать как самозанятые.

По словам Людмилы Арсеньевой, идея проекта возникла именно потому, что людям с ментальными нарушениями тяжело трудоустроиться.

"Самое доступное – это занятия прикладным искусством и народными ремеслами в художественно-ремесленных мастерских, где работают специалисты и обустроена доступная и универсальная рабочая среда. Раз пока в Ишиме и Ишимском районе такой практики нет, мы решили попробовать изменить ситуацию", - рассказала руководитель.

Людмила Арсеньева отметила, что итогом проекта станет выставка-ярмарка изделий участников в модельной библиотеке в январе 2023 года. А также создание единого творческого пространства в социальной сети ВКонтакте и размещение фотогалереи глиняных изделий участников.

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Инна Кондрашкина

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# гончарное дело , гранты , занятость , инвалиды , керамика

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