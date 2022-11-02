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Предприниматели знакомят ишимских студентов с основами бизнеса

Экономика, 18:33 02 ноября 2022

инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

С предпринимательством и видами деятельности самозанятых знакомят студентов средних специальных учебных заведений Тюменской области. Занятие в рамках проекта "Факультатив "Мой бизнес" провели для учащихся Ишимского многопрофильного техникума.

О действующих мерах государственной поддержки для начинающих и действующих предпринимателей рассказал директор представительства инвестиционного агентства Тюменской области в Ишиме Евгений Кирюшин. Своим опытом поделился ишимский предприниматель Павел Ханжин. Он организовал магазин, в котором реализуют продукцию самозанятые.

Следующая встреча для студентов состоится в ноябре. Занятия будут проходить в формате открытых бесед предпринимателей со студентами, выездных экскурсий на предприятия и деловых игр.

Факультативные занятия проводятся в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

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# предпринимательство , самозанятость

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