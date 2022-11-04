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Ремезков: россияне объединились в борьбе за независимость Родины

Общество, 11:02 04 ноября 2022

culture.gov.ru

Сегодня страна отстаивает свое право на будущее, возможность развиваться как суверенное государство. Россияне всех поколений объединились в борьбе за независимость Родины и вновь как в годы Великой Отечественной делают все для фронта, все для Победы.

Заявил депутат Госдумы России от Тюменской области Александр Ремезков, поздравляя жителей региона с Днем народного единства.

"Все мы понимаем, что только вместе сможем сохранить согласие на родной земле, победить в противостоянии с Западом, построить новый мир. Каждый из нас своей активной гражданской позицией, добровольной поддержкой и честным трудом вносит свой личный вклад в защиту интересов нашей великой многонациональной страны", - сказал он.

Ремезков пожелал всем крепкого здоровья, благополучия в каждой семье, новых свершений на благо Отечества и только мирного неба над головой.

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# Александр Ремезков

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