Тюменский археологический музей-заповедник приглашает окунуться в Средневековье и первобытные времена

| Фото: страница Археологического музея-заповедника во ВКонтакте (архив) | Фото: страница Археологического музея-заповедника во ВКонтакте (архив)

Выступление средневекового театра тюменского клуба реконструкции, гадания по руке, мастер-класс по созданию сюжета первобытной эпохи и многое другое ждут гостей акции "Ночь искусств" в Археологическом музее-заповеднике в Тюмени 4 ноября с 16 часов до полуночи.

С 16 до 20 часов посетителей ждет детская программа "Начало эпох", где можно пройтись по страницам истории начиная с первобытного искусства, проявить себя в охоте и ремесленном мастерстве, овладеть навыками рисования на спиле.

С 18 часов до полуночи пройдет основная программа "Вихри средневековья", которая позволит окунуться в атмосферу традиций народов севера, поучаствовать в народных гуляньях и обрядах, почувствовать себя в роли средневекового воина, создать личный герб.

Церемония открытия Всероссийской акции "Ночь искусств" стартует в 18 часов. Участие в ней примет областная общественная организация "Центр культуры и творчества финно-угорских народов". После открытия желающие могут сфотографироваться с настоящими оленями.

Завершиться "Ночь искусств" средневековым танцем — бранль. С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

Часть программ прооводится бесплатно. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.