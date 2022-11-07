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Тюменских самозанятых из индустрии HoReCa научат продвигать продукцию накануне Нового года

Экономика, 13:23 07 ноября 2022

ТРО "Опора России"

Для самозанятых Тюменской области из индустрии HoReCa стартовала регистрация на бесплатный образовательный курс. Он рассчитан, в первую очередь, на участников корпоративных заказов по продвижению продукции накануне новогодних праздников.

По информации организаторов курсов, серию воркшопов по трем направлениям проведут опытные наставники и он будет полезен представителям сферы услуг и гостиничного туризма.

Участники смогут детальнее погрузиться в особенности собственной профессии, повысить навыки продаж, найти новые каналы сбыта и научатся продвигать себя.

Партнер курсов, основатель сети ресторанов "Тесла Бургер" Владислав Джурович рассказал, что решил создавать онлайн-платформу поиска блюд "Повар на связи", которая позволит экономить время и деньги при заказе десертов у домашних кондитеров, пробовать блюда напрямую от талантливых поваров, покупать натуральные продукты от фермеров.

"Кондитеры - весомая часть аудитории сервиса, поэтому нам интересно общение с ними, понимание их проблем и помощь им в развитии за счёт ресурсов нашей платформы. На проекте мы хотели бы помочь кондитерам, фермерам, домашним и профессиональным поварам больше зарабатывать на любимом деле, поэтому будем их обучать. Мы готовы помочь им реализовать новые цели, обрести окружение единомышленников и создать атмосферу дружбы, понимания и поддержки", - сказал он.

ТРО "Опора России"

Наставниками в проектах станут: представитель сети ресторанов "Тесла Бургер" и сервиса поиска блюд "Повар на связи" Дарья Чиканчи; соучредитель консалтинговой компании "SECWIND" Александра Чибрик; директор туроператорской компании "Центр бронирования", создатель проекта "Привет, Тюмень!" Виктория Голина.

Все обучающиеся по окончании получат сертификат. Регистрация на курс по ссылке.

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# Новый год , самозанятые , ТРО Опора России

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