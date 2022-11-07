Тюменских самозанятых из индустрии HoReCa научат продвигать продукцию накануне Нового года
Для самозанятых Тюменской области из индустрии HoReCa стартовала регистрация на бесплатный образовательный курс. Он рассчитан, в первую очередь, на участников корпоративных заказов по продвижению продукции накануне новогодних праздников.
По информации организаторов курсов, серию воркшопов по трем направлениям проведут опытные наставники и он будет полезен представителям сферы услуг и гостиничного туризма.
Участники смогут детальнее погрузиться в особенности собственной профессии, повысить навыки продаж, найти новые каналы сбыта и научатся продвигать себя.
Партнер курсов, основатель сети ресторанов "Тесла Бургер" Владислав Джурович рассказал, что решил создавать онлайн-платформу поиска блюд "Повар на связи", которая позволит экономить время и деньги при заказе десертов у домашних кондитеров, пробовать блюда напрямую от талантливых поваров, покупать натуральные продукты от фермеров.
"Кондитеры - весомая часть аудитории сервиса, поэтому нам интересно общение с ними, понимание их проблем и помощь им в развитии за счёт ресурсов нашей платформы. На проекте мы хотели бы помочь кондитерам, фермерам, домашним и профессиональным поварам больше зарабатывать на любимом деле, поэтому будем их обучать. Мы готовы помочь им реализовать новые цели, обрести окружение единомышленников и создать атмосферу дружбы, понимания и поддержки", - сказал он.
Наставниками в проектах станут: представитель сети ресторанов "Тесла Бургер" и сервиса поиска блюд "Повар на связи" Дарья Чиканчи; соучредитель консалтинговой компании "SECWIND" Александра Чибрик; директор туроператорской компании "Центр бронирования", создатель проекта "Привет, Тюмень!" Виктория Голина.
Все обучающиеся по окончании получат сертификат. Регистрация на курс по ссылке.