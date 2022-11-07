Тюменских самозанятых из индустрии HoReCa научат продвигать продукцию накануне Нового года

ТРО "Опора России" ТРО "Опора России"

Для самозанятых Тюменской области из индустрии HoReCa стартовала регистрация на бесплатный образовательный курс. Он рассчитан, в первую очередь, на участников корпоративных заказов по продвижению продукции накануне новогодних праздников.

По информации организаторов курсов, серию воркшопов по трем направлениям проведут опытные наставники и он будет полезен представителям сферы услуг и гостиничного туризма.

Участники смогут детальнее погрузиться в особенности собственной профессии, повысить навыки продаж, найти новые каналы сбыта и научатся продвигать себя.

Партнер курсов, основатель сети ресторанов "Тесла Бургер" Владислав Джурович рассказал, что решил создавать онлайн-платформу поиска блюд "Повар на связи", которая позволит экономить время и деньги при заказе десертов у домашних кондитеров, пробовать блюда напрямую от талантливых поваров, покупать натуральные продукты от фермеров.

"Кондитеры - весомая часть аудитории сервиса, поэтому нам интересно общение с ними, понимание их проблем и помощь им в развитии за счёт ресурсов нашей платформы. На проекте мы хотели бы помочь кондитерам, фермерам, домашним и профессиональным поварам больше зарабатывать на любимом деле, поэтому будем их обучать. Мы готовы помочь им реализовать новые цели, обрести окружение единомышленников и создать атмосферу дружбы, понимания и поддержки", - сказал он.

ТРО "Опора России" ТРО "Опора России"

Наставниками в проектах станут: представитель сети ресторанов "Тесла Бургер" и сервиса поиска блюд "Повар на связи" Дарья Чиканчи; соучредитель консалтинговой компании "SECWIND" Александра Чибрик; директор туроператорской компании "Центр бронирования", создатель проекта "Привет, Тюмень!" Виктория Голина.

Все обучающиеся по окончании получат сертификат. Регистрация на курс по ссылке.