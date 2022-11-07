620 млн рублей получили семьи Тюменской области при рождении первенцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 131 семья Тюменской области получила региональный материнский капитал за рождение первого ребенка с начала 2022 года. На эти цели из бюджета области с января по октябрь выделили 620 млн рублей, уточнили в информационном центре регионального правительства.

Напомним, размер регионального маткапитала на первого ребенка составляет 150 тыс. рублей. Он введен с 2020 года по поручению губернатора Тюменской области в рамках реализации нацпроекта "Демография".

Обратиться за назначением маткапитала можно в течение трех лет со дня рождения ребенка. Заявления принимаются на региональном портале государственных услуг, а также в филиалах МФЦ.