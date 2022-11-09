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Аттракционы Цветного бульвара в Тюмени переходят на зимнее расписание

Общество, 14:03 09 ноября 2022

ИА "Тюменская линия"

Аттракционы Цветного бульвара постепенно переходят на зимнее расписание. Это связано с погодой и посещаемостью.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заместитель гендиректора парка культуры и отдыха Альберт Тагиров, на сегодня полностью остановлена работа трех гидравлических сооружений, в том числе "Седьмое небо".

"При этом колесо обозрения будет работать весь год, не останавливаясь, потому что каждая кабина оснащена тепловым кондиционером. Также продолжит работать и детская группа аттракционов", - говорит он.

В межсезонье сотрудники парка отмечают, что желающих прокатиться на каруселях или экстремально подняться в воздух, несколько снижается. Зато в зимние каникулы здесь ожидают наплыв посетителей. Тем более, что накануне Нового года организаторы отдыха планируют получить и установить новый аттракцион, аналогичных которому в масштабах страны единицы.

Анжела Лебедева

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# аттракционы , Цветной бульвар

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