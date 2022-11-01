Тюменский экспортный форум объединит зарубежных и российских спикеров

| Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области ВКонтакте | Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской области ВКонтакте

IV Тюменский экспортный форум состоится в Тюмени 1 декабря. Его участниками станут более 30 российских и зарубежных спикеров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участники форума обсудят развитие экспорта промышленных товаров, АПК и сферы услуг, продуктивные способы продаж в непростых политически-экономических условиях, эффективность действующих мер поддержки предпринимательства.

В программе: пленарное заседание, бизнес-диалоги в формате круглого стола с представителями бизнеса Ирана, Турции и Узбекистана, экспертные сессии и мастер-классы.

Регистрация, аккредитация СМИ, а также подробная информация — на сайте exportforum.ru. Участие бесплатное.