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Алгоритм определения депрессии и эмоционального тонуса разработали студенты ТюмГУ

Общество, 10:03 14 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Алгоритм, определяющий депрессию, эмоциональный тонус и девиантное поведение, разработали студенты института математики и компьютерных наук Тюменского госуниверситета. Проект занял третье место на окружном хакатоне "Цифровой прорыв: сезон искусственный интеллект" в Волгограде.

Алгоритм создали третьекурсники направления "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" Даниил Хижняков, Владислав Сайфулин, Владислав Лебедев, Георгий Дрожащих и Илья Кулдарев, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Авторы проекта отталкиваются от того, что, анализируя изменения объема крови в сосудах испытуемого во время психофизиологического теста, можно выявить его эмоциональное состояние. Входные данные модели — измерения датчиков кардиологического исследования человека и метка его состояния. Выявленные закономерности помогают обучить модель.

В финале хакатона соревновались 34 команды. Начинающие и опытные ИТ-специалисты решали кейсы от Сбера, Минэкономразвития России и других заказчиков. Девять команд-победителей разделили призовой фонд в 1,8 млн рублей.

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