В Тюмени управляющая компания выплатит 700 тыс. рублей в пользу 13-летней девочки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

700 тыс. рублей выплатит в пользу несовершеннолетней ООО управляющая компания "Партнеры на Щербакова" в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

В прокуратуру обратился мужчина с просьбой взыскать компенсацию морального вреда в связи с травмой, полученной его несовершеннолетней дочерью.

Проверка установила, что УК не обеспечила надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома, из-за чего 11 января 2022 года 13-летняя девочка упала, поскользнувшись на обледенелых ступенях крыльца подъезда дома. Она получила переломы тел двух грудных позвонков.

На "скорой помощи" девочку доставили в медицинское учреждение и госпитализировали. По заключению эксперта здоровью несовершеннолетней причинен тяжкий вред.

Прокурор округа направил в суд исковое заявление о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней пострадавшей. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу ребенка 700 тыс. рублей.