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На зимнем фестивале ГТО в Тюмени определится состав сборной региона

Спорт, 11:46 12 ноября 2022

Областной зимний фестиваль ГТО стартовал в Тюмени, сообщает информационный центр регионального правительства. 12 и 13 ноября соревнования принимает Легкоатлетический манеж.

Участниками станут команды из 26 муниципальных образований Тюменской области: по четыре мужчины и четыре женщины в каждой. Возраст — от 18 до 59 лет (6-9 ступени).

В программе: бег, подтягивания, стрельба, рывок гири, прыжок в длину и др. Церемония награждения пройдет 13 ноября в 15 часов.

По итогам фестиваля сформируют сборную, которая представит Тюменскую область на всероссийских соревнованиях.

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# фестиваль ГТО

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