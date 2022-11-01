  • 12 ноября 202212.11.2022суббота
  • USD60,2179
    EUR61,5416
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

70 педагогов и методистов из разных регионов проходят акселератор в ТюмГУ

Общество, 14:46 12 ноября 2022

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Образовательный акселератор "Лес рук" стартовал в ТюмГУ. Три дня педагоги, методисты и руководители школ будут работать над созданием субъектной школьной среды, проанализируют имеющийся опыт, обозначат проблемы и сконструируют решения, которые могут быть внедрены в учебный процесс.

Первый проект нового подразделения ТюмГУ – Школы образования, вызвал большой интерес со стороны образовательного сообщества России и зарубежных стран. Было подано более 100 заявок от представителей государственных и частных школ. Приглашены 70 человек из разных регионов страны.

Участников ждут лекции-погружения от экспертов, кейсотеки, коммуникация со студентами и преподавателями, проектная работа и питч-сессии, где каждый сможет попробовать себя в нескольких ролях. Организаторами акселератора выступают Школа образования ТюмГУ, Школа перспективных исследований (SAS), Московский городской педагогический университет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:03 12.11.2022Расшитые монетами чувашские костюмы, матрешки и музыкальные инструменты выставили в Тюмени
14:46 12.11.202270 педагогов и методистов из разных регионов проходят акселератор в ТюмГУ
14:06 12.11.202245 водителей прошли проверку на трезвость в селе Омутинское
13:07 12.11.2022В Тюменской области за стуки коронавирус подтвердился у 105 человек