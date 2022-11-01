70 педагогов и методистов из разных регионов проходят акселератор в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Образовательный акселератор "Лес рук" стартовал в ТюмГУ. Три дня педагоги, методисты и руководители школ будут работать над созданием субъектной школьной среды, проанализируют имеющийся опыт, обозначат проблемы и сконструируют решения, которые могут быть внедрены в учебный процесс.

Первый проект нового подразделения ТюмГУ – Школы образования, вызвал большой интерес со стороны образовательного сообщества России и зарубежных стран. Было подано более 100 заявок от представителей государственных и частных школ. Приглашены 70 человек из разных регионов страны.

Участников ждут лекции-погружения от экспертов, кейсотеки, коммуникация со студентами и преподавателями, проектная работа и питч-сессии, где каждый сможет попробовать себя в нескольких ролях. Организаторами акселератора выступают Школа образования ТюмГУ, Школа перспективных исследований (SAS), Московский городской педагогический университет.