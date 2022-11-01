Мебельное импортозамещение по-тюменски представят крупнейшие производители на отраслевой выставке

| Фото: expo72.ru | Фото: expo72.ru

Мебельное импортозамещение по-тюменски представят крупнейшие производители Тюменской области на выставке 2023 г. Кроме нее в "Тюменской ярмарке" пройдут и другие отраслевые мероприятия, которые способствуют продвижению отечественной продукции, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

"Многие ниши из-за ухода зарубежных предприятий освобождаются, но спрос на ту или иную продукцию остаётся. Поэтому мы стараемся предоставить возможность местным производителям заявить о себе в полный голос. В частности, планируется большая выставка в сотрудничестве с Ассоциацией мебельщиков Тюменской области. Это один из самых крупных наших проектов, где тюменскую продукцию представят во всем ее многообразии. На мой взгляд, именно в этой сфере мы можем рассчитывать на реальное импортозамещение. У всех посетителей будет возможность убедиться, что нашим мастерам под силу любые стили и направления", - приводится в сообщении цитата генерального директор АО "Тюменская ярмарка" Михаила Брудкова.

Российские производители будут представлены и на традиционной уже пятнадцатой по счету предрождественской сибирской православной выставке-ярмарке "Духовные традиции и богатство России". Приобрести изделия и произведения более 100 мастеров со всей России и из-за рубежа, горожане смогут в Выставочном зале с 18 по 27 ноября.

Как рассказал Михаил Брудков посетителям выставки открывается возможность приобщиться к православным святыням, отведать монастырскую трапезу, принять участие в молебнах и многое другое. Кроме того, на выставке представлена сопутствующая продукция индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса из городов России и Ближнего зарубежья, - говорит.