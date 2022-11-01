До 115 тысяч рублей по страховке могут получить пострадавшие на производстве в Тюменской области

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До 115 тысяч рублей по страховке могут получить пострадавшие на производстве в Тюменской области. Размер единовременной выплаты зависит от характера травмы, к тому инцидент должен быть зафиксирован и обеспечен медико-социальной экспертизой об утрате трудоспособности.

"Есть такое понятие, как единовременная страховая выплата в счет возмещения вреда здоровью. Ее максимальная сумма в этом году составляет 114 тысяч 899 рублей. Она ежегодно индексируется", – отмечает тюменский юрист Дарья Володина.

Кроме этого, пострадавшему положена и ежемесячная страховая выплата, которая перечисляется Фондом соцстрахования. Деньги приходят каждый месяц, пока пострадавший проходит лечение.

"Эта выплата должна восполнить сотруднику возможный перевод на работу или должность, где зарплата ниже, чем до травмы. Максимальная сумма в этом году – 88 тысяч 346 рублей в месяц. Сумма тоже индексируется каждый год", – пояснила юрист.

По ее словам, в случае гибели пострадавшего на производстве его родственники получат 1 млн рублей. Компенсации оформляются в Фонде социального страхования, который потом их выплачивает. Образец заявления о назначении выплаты и информацию о необходимых документах можно получить в его региональном отделении.

Что касается компенсации морального вреда, то ее восполняет работодатель. Взыскать с него выплату можно только через суд.