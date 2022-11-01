Тюменца отправили в колонию на 10 лет за убийство знакомого

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

40-летнего тюменца, ранее обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ, приговорили к 10 годам колонии строгого режима. В Калининском районном суде доказано, что он в пьяной драке неумышленно нанес оппоненту смертельные удары ножом, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что с 19 на 20 июля 2021 года обвиняемый распивал спиртные напитки со знакомым. После небольшой словесной перепалки он ушел спать. Проснулся от того, что собутыльник начал его избивать. Пытаясь защититься, обвиняемый нанес ему несколько ударов ножом, после чего уснул. Позже его разбудили сотрудники полиции и сообщили о смерти знакомого.

В суде подсудимый пояснил, что не осознавал, как взял нож и нанес удары, так как был в сильном алкогольном опьянении. Ранее он отрицал нанесение ударов.

Суд квалифицировал действия мужчины как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Приговор осужденным обжалован.