В Тобольске на смену ледяным фигурам придет снежный городок

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Отказаться от ледяных скульптур в пользу снежного городка – такое решение принято оргкомитетом администрации Тобольска накануне празднования Нового года. Оно основано на пожеланиях горожан, которые оставляли свои комментарии в соцсетях.

Не будет в городе в этот раз и праздничного фейерверка. Средства от концерта "Мы вместе" пойдут на поддержку семей мобилизованных.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор департамента культуры и туризма администрации Тобольска Анастасия Ионина, главная задача организаторов - сплочение жителей, проведение как можно большего числа семейных мероприятий.

"Мы решили сделать более масштабным традиционный конкурс снеговиков. На Красной площади кремля установим 30 коробов со снегом. Трудовые коллективы, образовательные учреждения, общественные организации, семьи и просто группы инициативных горожан будут делать фигуры, реализовывать творческие идеи", - говорит она.

При этом несколько фигур сделают профессиональные резчики.

Заявки на конкурс "Тобольские снеговики", главная тема которого "Моё детство", начнут принимать 1 декабря. Работа над объектами пройдет 17 и 18 декабря, а победителей назовут 27 декабря.

Дед Мороз проедет по улицам Тобольска 24 декабря. Его резиденция откроется на следующий день. В городе запустят маршрут "Сказочные сани".

Победители семейного конкурса "Наш зайка" - фото символа 2023 года из снега – получат путевку в тюменский аквапарк.

Традиционными в городе остаются акции "Елка желаний", "Открытка из Тобольска", "Поздравление от Конька-горбунка". Новогодние утренники для детей начнутся 20 декабря.

Пятницкий каток на Базарной площади откроют 17 декабря.

Анжела Лебедева