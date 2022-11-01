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В Тюмени на маршрутах № 53 и № 55 появится остановка "ул. Стройотрядовская"

Общество, 19:55 14 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Остановочный пункт "ул. Стройотрядовская" в обратном направлении включается в схемы движения маршрутов № 53 и № 55 в Тюмени с 15 ноября, сообщает администрация города.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# общественный транспорт

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