В Тюмени на маршрутах № 53 и № 55 появится остановка "ул. Стройотрядовская"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Остановочный пункт "ул. Стройотрядовская" в обратном направлении включается в схемы движения маршрутов № 53 и № 55 в Тюмени с 15 ноября, сообщает администрация города.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.