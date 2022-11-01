В Тюмени 33 автобуса с летних маршрутов перешли на зимний график движения

| Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

33 автобуса (15 сезонных маршрутов) перераспределены на маршруты №№ 1, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 28, 39, 46, 47, 54, 55, 70, 85, 89 после перехода на зимний график движения. Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

По словам главы города, по этим направлениям специалисты департамента и МКУ "Тюменьгортранс" проанализировали поступившие сообщения от горожан, а также сделали замеры пассажиропотока, особенно в час пик. Проведена текущая настройка расписаний.

На рассмотрении специалистов находятся вопросы по маршрутам, пассажиры которых обращаются с просьбой заменить автобусы малого класса вместимости большими.

В Тюмени разветвленная сеть автобусных маршрутов: летом движение организовано по 124, зимой – по 109. С 30 апреля по 30 октября перевезено более 65 млн пассажиров.