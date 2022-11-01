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Секрет успеха Шерлока Холмса тюменцы разгадают в музее "Дом Машарова"

Общество, 17:13 15 ноября 2022

из сообщества "Музейный комплекс им. И. Я. Словцова" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Музейный комплекс им. И. Я. Словцова" во ВКонтакте

Лекция "Образ Шерлока Холмса в современной литературе" состоится в рамках работы клуба "Особняк" в музее "Дом Машарова" 20 ноября, начало - в 17 часов.

Шерлок Холмс – один из самых известных героев мировой литературы. Артур Конан Дойл написал 56 рассказов и четыре повести о приключениях сыщика с Бейкер-стрит. К образу Шерлока Холмса обращались Стивен Кинг, Нил Гейман, Борис Акунин, Генри Лайон Олди, Сергей Лукьяненко и не только.

Однако великий детектив продолжает свою жизнь и в современной литературе, кинематографе, видеоиграх. Шерлок стал полноправным героем современности, не теряя викторианской солидности. Участники лекции познакомятся с оригинальным образом сыщика, проследят его образ у других авторов и попытаются ответить на вопрос, в чем же секрет успеха Холмса.

Спикером выступит историк, культуролог, методист образовательного кинотеатра zeroplus.tv, модератор международного кинофестиваля "Ноль Плюс" Екатерина Абрамова.

Вход свободный, обязательна предварительная регистрация по ссылке. Подробности по телефону: +7 (3452) 46-13-10. Возрастная категория 12+

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# Дом Машарова , лекция , образование

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