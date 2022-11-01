Более 2 млн рублей заплатят нарушители по итогам пожароопасного сезона в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 млн рублей заплатят нарушители по итогам пожароопасного сезона в Тюменской области. С 12 апреля в лесах проведено 3 тыс. 228 рейдов.

Об этом сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов на пресс-конференции "Итоги пожароопасного сезона" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах региона привлечено к административной ответственности 142 человека, за несоблюдение особого противопожарного сезона – 53 жителя. Еще на двух тюменцев завели дела за возникновение лесного пожара.

Также сейчас в суд подано 60 исковых заявлений по взысканию компенсации вреда, причиненного животным и их среде обитания в 2021 и 2022 годах. Сумма составила почти 13 млн руб. "Четыре виновника уже добровольно выплатили деньги, с остальными работает служба судебных приставов", - сказал Леонид Остроумов.

С апреля в регионе ликвидировали 214 лесных пожаров на площади 15,94 тыс. га. По сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров сократилось в 3,2 раза, а площадь, пройденная огнем, уменьшилась в 12,1 раза. Площадь 1 тыс. 18 ландшафтных пожаров составила более 33 тыс. га. В прошлом году их было 1 тыс. 939 на площади 62,2 тыс. га.

"Пожароопасный сезон открыли уже 12 апреля, хотя планировали 15 апреля. Сделали это, потому что быстро сошел снег, была сухая и ветреная погода. В целом в весенний период в регионе сложилась напряженная обстановка, поэтому Тюменская область обращалась за помощью к коллегам десантникам из Югры. От них было привлечено 100 сотрудников, а также участвовали в ликвидации пожаров 35 человек "Ямалспаса". Далее обстановка стабилизировалась и уже наши десантники оказывали помощь в ХМАО, в Республике Коми, Рязани, Нижегородской области. В нашем регионе оперативность тушения составила 84,8 процента", - рассказал директор регионального департамента лесного комплекса.

В 2022 году было увеличено количество сил на 7 % по сравнению с прошлым годом. Средств, техники и оборудования - на 14 %. Это было сделано за счет сил и средств тюменской авиабазы и подразделений МЧС. Также на работу в Тюменскую авиабазу наняли дополнительно 19 человек, сейчас в ведомстве работает 120 пожарных десантников.

При наземном патрулировании применялись 54 беспилотных летательных аппарата, из них 18 штук было закуплено в текущем году.

Всего с начала сезона в тушении пожаров задействовали 4 тыс. 279 человек и 1 тыс. 13 единиц техники.

"Сейчас начинаем подготовку к следующему сезону: разрабатываем планы тушения по лесничествам, проводится работа по заключению соглашений с организациями, привлекаемыми на тушение лесных пожаров, и другими", - добавил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

Виктория Макарова