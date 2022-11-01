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Тюменская область лидирует в УФО по объемам жилищного строительства

Экономика, 19:26 16 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 736 тыс. кв. метров жилья ввели в эксплуатацию застройщики Тюменской области с января по октябрь 2022 года. Это в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Росстат.

В расчете на одну тысячу человек ввод составил 1 тыс. 121 кв. метр, что в 1,9 раза выше среднероссийского уровня. При этом 51,6% - а это 895 тыс. кв. метров - построено населением.

Тюменская область занимает пятое место среди субъектов России, а также сохраняет лидирующую позицию по данному показателю среди регионов Уральского федерального округа.

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# строительство жилья

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