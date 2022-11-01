Вопросы обеспечения безопасности детей и подростков обсудили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работа по обеспечению безопасности детей и подростков в Тюменской области - физической, интеллектуальной, нравственной, психической, информационной - проводится на межведомственном уровне во всех областях профилактики, и требует особого внимания.

Об этом заявила заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, подводя итоги круглого стола по проблемам обеспечения безопасности детей и подростков в тюменском регионе.

"Без сомнения, знание того, что происходит внутри этих ведомств и какие технологии ими применяются – должно быть нашим общим достоянием, - пояснила она. - И мы получили сегодня много информации о том, какие технологии применяются на территории нашего региона с целью профилактики всех видов неблагополучия в разных возрастных категориях и с разными людьми".

На круглом столе о вопросах обеспечения комплексной безопасности детей и подростков в образовательных организациях рассказала заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук.

Обеспечение информационной безопасности детей и подростков, включая формирование навыков самозащиты детей в информационно-коммуникационной сети интернет в регионе, по словам главного специалиста департамента информатизации Артема Семанова, начинается с первого класса.

"К началу нынешнего учебного года подготовлен пакет специальных материалов "Информационная безопасность первоклассников". А в целом, начиная с 2018 года, во всех школах проводится "Урок цифры" в том числе по кибербезопасности и цифровой грамотности", - пояснил он.

Единая форма оценки факторов и рисков неблагополучия в семьях с детьми "Светофор", сообщила начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева, отмечена на федеральном уровне. Оценка рисков, по ее словам происходит путем количественной оценки различных факторов.

"Эта форма оценки, - подчеркнула она, - применяется всеми специалистами региона, независимо от ведомственной принадлежности". "Красная зона" предполагает меры экстренного реагирования, вплоть до вывода ребенка из семьи. "Желтая" требует мер коррекционно-развивающего плана – программы, тренинги. В "зеленой зоне" будет достаточно мер контрольно-профилактического плана.

Самое важное сегодня, по словам Натальи Шевчик, это развитие соответствующего законодательства и взаимное понимание всех ветвей власти, которые работают в регионе. Судя, по состоявшемуся за круглым столом разговору, они знают, какие драмы есть в наших семьях.

"Нам важно знать, как хотя бы немного опережать эти драмы, как профилактировать возможные сюжеты и риски, которые мы можем предвидеть, - подчеркнула она. - Я знаю, что все социальные службы нашего региона просчитывают риски по тому или иному направлению и пытаются эти риски опережать, чтобы страховать негативные моменты. Хочется пожелать всем успеха. Это нескончаемый поток, это каждодневная работа, это работа навсегда".

Борис Олейник