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Тюменские биологи исследовали сорта яровой пшеницы

Общество, 17:01 18 ноября 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Тюменские биологи провели оценку 22 сортов яровой мягкой пшеницы по показателям устойчивости к фузариозу колоса – распространенности болезни, развитию симптомов на колосе и зараженности зерна. Установлено, что у большинства сортов пшеницы более длинные и рыхлые колосья поражались фузариозом в большей степени, чем короткие.

По результатам двухлетнего испытания генотипы были условно дифференцированы на четыре группы - относительно устойчивые: Тюменская 25, Тюменская 2, Тюменская 27, Тюменская 31 и Тюменская 29, среднечувствительные: Тюменская 33, Тюменская 30, Лютесценс 70, Тюменская 32, CN 06600, Лютесценс 585, восприимчивые: Авиада, Омская 36, Скент 3, Серебрина, Аделина, Лабан, Крабат, Терция, Икар и высокочувствительные: Рикс, Казахстанская 10.

Статья "Сравнительная характеристика генотипов Triticum Aestivum L. по устойчивости к фузариозу колоса в условиях искусственного заражения" биологов Нины Боме (ТюмГУ) и Елены Земцовой (Тобольская комплексная научная станция) вышла в журнале "Труды Кубанского государственного аграрного университета", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

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# пшеница , ТюмГУ

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