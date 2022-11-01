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Офисы обслуживания Социального фонда России начнут работу в Тюменской области с нового года

Общество, 11:18 20 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Офисы клиентского обслуживания Социального фонда России начнут работу в Тюменской области с 1 января 2023 года, передает информационный центр правительства региона.

В них будут оказывать все государственные услуги в области социального обеспечения, которые ранее можно было получить в Пенсионном фонде и Фонде социального страхования. Со следующего года эти структуры объединяются в Социальный фонд России.

Так, в Тюмени новая структура будет работать по трем адресам: ул. Республики, 6 А/2, ул. 50 лет ВЛКСМ, 27 и ул. Ирбитская, 16.

Адреса в муниципалитетах

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# Пенсионный фонд , социальное страхование

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