Более миллиарда рублей заложено в бюджете Тюменской области на льготный проезд

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

1 млрд 48 млн рублей заложено на льготный проезд в городском транспорте в бюджете Тюменской области на 2023 год.

Из общего числа пассажиров 101,144 млн — так называемые платные. 26 млн 857 тыс. — федеральные льготники; 24 млн 921 тыс. — пенсионеры по старости; 8 млн 372 тыс. - студенты; 7 млн 279 тыс. - школьники.

По итогам 2022 года ожидается, что автобусы и маршрутки перевезут 120 млн пассажиров, что на 2,7 % больше показателя прошлого года. В 2023-м прирост может составить 40 % - до 168,57 млн пассажиров. Такие данные приведены в проекте бюджета Тюмени, пишет "Вслух.ру".

В 2022 году маршрутная сеть областного центра увеличилась на 1,9 км — до 611,31 км (по данным на 1 ноября). К концу следующего года она вырастет до 630 км с учетом новых микрорайонов. В городе действует 124 маршрута.

На линии работают 1 тыс. 306 автобусов, 65,2 % приспособлены под маломобильные группы. Средний возраст городского транспорта — 5 лет.

В городской сети выделено 22 км полос на дорогах для общественного транспорта, благодаря чему тюменцы могут добираться до места быстрее.



