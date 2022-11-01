Среди учащихся Тюмени определят сильнейших теннисистов
| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени
Участники городской спартакиады учащихся сыграют в теннис 22-24 ноября. Соревнования пройдут на базе гимназии № 16, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.
22 ноября в соревнованиях примут 5-6 классы, во второй день – 7-8 классы, 24 ноября лучших определят среди сборных школ. Начало состязаний запланировано в 14 часов 30 минут.
В предыдущем этапе первые места завоевала команда мальчиков гимназии № 16 и девочки из гимназии Российской культуры.
Следующим этапом состязаний станут соревнования по шахматам в декабре.