Среди учащихся Тюмени определят сильнейших теннисистов

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Участники городской спартакиады учащихся сыграют в теннис 22-24 ноября. Соревнования пройдут на базе гимназии № 16, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

22 ноября в соревнованиях примут 5-6 классы, во второй день – 7-8 классы, 24 ноября лучших определят среди сборных школ. Начало состязаний запланировано в 14 часов 30 минут.

В предыдущем этапе первые места завоевала команда мальчиков гимназии № 16 и девочки из гимназии Российской культуры.

Следующим этапом состязаний станут соревнования по шахматам в декабре.