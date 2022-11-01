  • 22 ноября 202222.11.2022вторник
  • USD60,7379
    EUR62,1245
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Среди учащихся Тюмени определят сильнейших теннисистов

Спорт, 08:57 22 ноября 2022

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Участники городской спартакиады учащихся сыграют в теннис 22-24 ноября. Соревнования пройдут на базе гимназии № 16, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

22 ноября в соревнованиях примут 5-6 классы, во второй день – 7-8 классы, 24 ноября лучших определят среди сборных школ. Начало состязаний запланировано в 14 часов 30 минут.

В предыдущем этапе первые места завоевала команда мальчиков гимназии № 16 и девочки из гимназии Российской культуры.

Следующим этапом состязаний станут соревнования по шахматам в декабре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спартакиада , теннис

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:57 22.11.2022Среди учащихся Тюмени определят сильнейших теннисистов
12:19 21.11.2022Волейболисты "Тюмени" одержали тринадцатую победу подряд
11:23 21.11.2022ХК "Рубин" одержал победу над московской "Звездой"
08:14 21.11.2022Тюменцев с ограниченными возможностями здоровья соберет фестиваль ГТО