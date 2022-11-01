  • 23 ноября 202223.11.2022среда
  • USD60,6566
    EUR62,1774
  • В Тюмени -15..-17 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Трех нарушителей выявили тюменские испекторы по время сплошной проверки по детским перевозкам 

Происшествия, 22:47 23 ноября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Три факта нарушения правил перевозки детей выявили сотрудники ГИБДД Тюменской области во время сплошной проверки на трех участках в Тюмени: на улицах Газовиков, Жигулёвской и Мало-Загородной.

Как сообщает региогальная Госавтоинспекция, всего инспекторы проверили 24 автомобиля.

Наряды ДПС работали вблизи деткой поликлиники и дестких садов. Во время мероприятия инспекторы проверяли и наличие детских автокресел, и правильность их использования.

Так, в автомобиле Xonda водитель перевозил девочку 3-х лет на заднем сиденье без кресла, которое находилось на переднем пассажирском сиденье, он объяснил, что ребенку не нравиться в нем ездить.

Сотрудники ГИБДД призывают взрослых обеспечивать детям безопасные поездки в машинах и напоминают о необходимости соблюдения ПДД.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , перевозка детей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:47 23.11.2022Трех нарушителей выявили тюменские испекторы по время сплошной проверки по детским перевозкам 
22:23 23.11.2022Сотрудница клининга в Тобольске ограбила хозяина квартиры
15:46 23.11.2022Жителя Тюменской области, избившего подругу, отправили в колонию
14:37 23.11.2022За гибель ребенка в детском саду Тобольска будут судить воспитателя