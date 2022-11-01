Трех нарушителей выявили тюменские испекторы по время сплошной проверки по детским перевозкам

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Три факта нарушения правил перевозки детей выявили сотрудники ГИБДД Тюменской области во время сплошной проверки на трех участках в Тюмени: на улицах Газовиков, Жигулёвской и Мало-Загородной.

Как сообщает региогальная Госавтоинспекция, всего инспекторы проверили 24 автомобиля.

Наряды ДПС работали вблизи деткой поликлиники и дестких садов. Во время мероприятия инспекторы проверяли и наличие детских автокресел, и правильность их использования.

Так, в автомобиле Xonda водитель перевозил девочку 3-х лет на заднем сиденье без кресла, которое находилось на переднем пассажирском сиденье, он объяснил, что ребенку не нравиться в нем ездить.

Сотрудники ГИБДД призывают взрослых обеспечивать детям безопасные поездки в машинах и напоминают о необходимости соблюдения ПДД.