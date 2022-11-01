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В Тюменской области Кубок России по биатлону стартует 6 декабря

Спорт, 14:46 24 ноября 2022

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Кубок России по биатлону пройдет в "Жемчужине Сибири" с 6 по 12 декабря 2022 года, сообщает ЦСП72.

8 декабря в 11 часов будет дан старт спринту на 10 км, а в 14 часов - на 7,5 км. 10 декабря пройдет гонка преследования. В 11 часов на 12,5 км стартуют мужчины, в 14 часов на 10 км – женщины. 11 декабря состоятся масс-старты на 15 и 12 км. Старт мужчин - в 10 часов 45 минут, женщин - в 12 часов 30 минут.

Купить билет и почитать подробнее о мероприятии можно на сайте.

Вход для зрителей от 300 рублей.

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# биатлон

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