Нефтегазовый кластер проведет День поставщика для АО "Узбекнефтегаз"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День поставщика проведет для компании "Узбекнефтегаза" Нефтегазовый кластер Тюменской области. Договоренность об этом достигнута в Ташкенте на переговорах, которые прошли в рамках национальной межотраслевой промышленной ярмарки.

Как сообщает департамент инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, достигнуто соглашение и о том, что Нефтегазовый кластер и АО "Узбекнефтегаз" обменяются реестрами производимых товаров, услуг и оборудования для определения перспективных направлений сотрудничества.