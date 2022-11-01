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Нефтегазовый кластер проведет День поставщика для АО "Узбекнефтегаз"

Экономика, 10:37 25 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День поставщика проведет для компании "Узбекнефтегаза" Нефтегазовый кластер Тюменской области. Договоренность об этом достигнута в Ташкенте на переговорах, которые прошли в рамках национальной межотраслевой промышленной ярмарки.

Как сообщает департамент инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, достигнуто соглашение и о том, что Нефтегазовый кластер и АО "Узбекнефтегаз" обменяются реестрами производимых товаров, услуг и оборудования для определения перспективных направлений сотрудничества.

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# нефтегазовый кластер

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