Четыре тюменских предприятия отправятся с бизнес-миссией в Узбекистан

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Четыре тюменских предприятия, призеры регионального конкурса "Экспортер года 2022", примут участие в бизнес-миссии, которая пройдет в Узбекистане с 15 по 18 ноября. Ее организуют Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" совместно с Союзом "Торгово-промышленная палата Тюменской области".

Для компаний-участников найдены потенциальные покупатели, организованы трансфер на территории Узбекистана и помещения для переговоров, запланированы деловые переговоры и культурная программа.

Россия является одним из основных торговых партнеров Узбекистана, а также крупнейшим инвестиционным партнером. На протяжении последних лет узбекский рынок динамично развивается, и многие российские регионы уже успешно поставляют свою продукцию в Узбекистан в силу географической и исторической близости.