В пяти скверах Восточного округа Тюмени установят новогодние ели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18-метровую ель установят в сквере Депутатов. Работы по монтажу начнутся на следующей недели. Искусственные новогодние деревья разной высоты появятся также в сквере Льва Ровнина, на бульваре Анатолия Косухина, в Семейном и Никольском скверах, сообщает городская администрация.

Живые деревья нарядят в сквере Победы, Серебряные ключи и на Линейной, 15-17, на Сказочном бульваре и бульваре Николая Чукмалдина.

Ледовая площадка появится у дома № 39 по улице Широтной, а хоккейные корты у домов № 8 по улице Валерии Гнаровской, № 25а, 69, 129 к. 4, 106 на ул. Широтной, № 52, 69 к. 3 по ул. Пермякова, № 23, 26 по улице Олимпийской, № 138а по ул. 30 лет Победы, № 7 по ул. Моторостроителей.

На улицах Широтной – Пермякова смонтируют световые арки, поставят сказочных оленей, Деда Мороза и Снегурочку.