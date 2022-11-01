Более пяти тысяч тюменок впервые стали мамами в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 5 тыс. жительниц Тюменской области впервые стали мамами в 2022 году. Свыше 4 тыс. семей получили региональный материнский капитал на первого ребенка, сообщает информационный центр правительства области.

Всего в регионе около 260 тыс. семей, 32 тыс. из них – многодетные, а 113 тысяч – молодые. В этих семьях воспитываются 384 тыс. детей. Еще три тысячи семей воспитывают детей-сирот. Из них три тюменские семьи приняли детей, оставшихся без попечения родителей, из Донбасса.

Всего в регионе 408 женщин награждены медалью "Материнская слава", восемь из них — в 2022 году.

С Днем матери тюменок поздравил губернатор области Александр Моор. Он отметил, что в рамках нацпроекта "Демография" в этом году на поддержку семей с детьми направили более 4 млрд рублей.

"Особые слова благодарности мамам, воспитавшим воинов – мужественных и верных сынов нашего Отечества, которые встали на его защиту. Спасибо всем матерям региона за ваш бесценный материнский труд", - сказал глава региона.