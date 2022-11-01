Иран и Марокко готовы открыть коридор возможностей экспортерам Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Иран и Марокко готовы открыть коридор возможностей в Африку экспортерам Тюменской области. Об этом рассказала президент региональной Торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева на заседании Ассоциации экспортеров Тюменской области, которое прошло на заводе "Тюмень Прибор" 28 ноября. Обсуждение приурочили к IV Тюменскому экспортному форуму, который состоится в технопарке 1 декабря.

"И Иран, и Марокко говорят нам о том, что они готовы работать через свои страны со странами Африки. Открыть нам окно возможностей для экспорта", - пояснила Ольга Езикеева.

По ее словам, это стало возможным после знакомства зарубежного бизнеса с тюменскими производителями. А в целом, как отметила президент Торгово-промышленной палаты, форум в этом году можно назвать экспортно-импортным. Обе темы сверхактуальны в сложившейся экономической ситуации. Ольга Езикеева призвала предпринимателей и предприятия активнее представлять свою продукцию и услуги бизнесменам дружественных стран, которые подтвердили участие в форуме - это Узбекистан, Иран, Турция, Казахстан и Марокко.

На встрече участники также обсудили эффективность мер региональной поддержки экспорта, перспективные рынки и особенности ведения расчетов в условиях санкций. Завершилось заседание знакомством с производством "Тюмень Прибор", который является резидентом индустриального парка "Боровский".

Напомним, что участниками IV Тюменского экспортного форума станут более 30 российских и зарубежных экспертов. В программе: пленарное заседание, бизнес-диалоги в формате круглого стола с представителями бизнеса Ирана, Турции и Узбекистана, экспертные сессии и мастер-классы. Участие бесплатное, необходима регистрация.

Оксана Корнеенкова