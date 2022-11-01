Родные мобилизованных не останутся без поддержки, заверили тюменские волонтеры

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Родные мобилизованных военнослужащих не останутся без поддержки, заверили тюменские волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ на встрече с воинами, сообщает информационный центр правительства региона.

"Мы с коллегами здесь для того, чтобы вы были спокойны за свои семьи. Волонтеры готовы оказать адресную юридическую, психологическую и любую другую поддержку. Вплоть до того, чтобы выгулять собаку – для кого-то это, действительно, важно. Обо всем, что нужно, вы можете написать в анкетах, и мы обязательно поможем", – рассказала заместитель руководителя клуба "Мы вместе" в Тюменской области Валентина Галдаева.

Своим военным и жизненным опытом поделились с бойцами ветераны боевых действий. Перед воинами-сибиряками выступили тюменские артисты.