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Родные мобилизованных не останутся без поддержки, заверили тюменские волонтеры

Общество, 11:47 28 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Родные мобилизованных военнослужащих не останутся без поддержки, заверили тюменские волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ на встрече с воинами, сообщает информационный центр правительства региона.

"Мы с коллегами здесь для того, чтобы вы были спокойны за свои семьи. Волонтеры готовы оказать адресную юридическую, психологическую и любую другую поддержку. Вплоть до того, чтобы выгулять собаку – для кого-то это, действительно, важно. Обо всем, что нужно, вы можете написать в анкетах, и мы обязательно поможем", – рассказала заместитель руководителя клуба "Мы вместе" в Тюменской области Валентина Галдаева.

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Своим военным и жизненным опытом поделились с бойцами ветераны боевых действий. Перед воинами-сибиряками выступили тюменские артисты.

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# волонтеры , помощь

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