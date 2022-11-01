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Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

В Тюмени пройдет IV региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти

Общество, 15:48 28 ноября 2022

форум-выставка «Возможности» | Тюмень во ВКонтакте | Фото: форум-выставка «Возможности» | Тюмень во ВКонтакте

IV региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти, приуроченный к Международному дню инвалидов, пройдет в Легкоатлетическом манеже Тюмени 2 декабря. Принять участие могут все желающие лично или онлайн, сообщает облатсной департамент социального развития.

На форуме представят сеть реабилитационных организаций региона, презентуют доступные и актуальные услуги и товары для людей с инвалидностью, включая современные технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия, реабилитационное оборудование и многое другое.

Запланированы информационно-просветительские и развлекательные мероприятия для детей и взрослых людей с инвалидностью и членов их семей. В этот день пройдут творческие и развивающие мастер-классы, будут работать детская анимация и игровая зона, бьюти-зоны для желающих получить услуги парикмахеров, визажистов, фотозоны. Откроется территория для нетворкинга, творческие лаборатории, спортивные адаптивные площадки.

Кроме этого, посетители смогут получить бесплатные консультации специалистов различных ведомств.

Форум-выставка будет работать с 10 до 16 часов. Трансляцию запустят на официальном сайте и на телеканале "Тюменское время".

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# выставка , инвалиды , люди с ОВЗ

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