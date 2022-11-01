Якутскую короткометражку "Белая земля" покажут жителям Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Якутскую картину "Белая земля" режиссера Айаала Адамова покажут в концертном зале ТГИК (ул. Республики, 2) 8 декабря. Начало – в 13 часов, сообщают организаторы.

Продолжительность ленты, снятой в 2022 году, составляет 15 минут. События разворачиваются на берегу моря Лаптевых, вокруг одна тундра и ничего кроме маленького эвенского села Найба. Оленеводы просыпаются рано утром и едут в поселок, сегодня будет происходить праздник "День оленевода" и там соберутся лучшие наездники для того, чтобы устроить соревнование и узнать, кто самый быстрый в округе. На праздник приходят жители села и дети, но вдруг начинается буря.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.