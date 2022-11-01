В Тюмени впервые пройдет форум театральной педагогики "Угол зрения"

| Фото: театральный центр "РяДом" | Фото: театральный центр "РяДом"

Форум театральной педагогики "Угол зрения" впервые пройдет в Тюмени 10 и 11 декабря. Это бесплатный творческий интенсив для педагогов допобразования и учителей всех предметов.

По словам организаторов, участникам расскажут, какие возможности перед ними открывает театральная педагогика, как она позволяет улучшить отношения с детьми, удерживать фокус внимания, добавлять новые творческие инструменты на разных уроках. Для закрепления материала учителя посетят практики по актерскому мастерству, управлению голосом, телом, эмоциями, тренинги и не только. В интенсиве примут участие четыре группы по 20 человек.

"С учителями будут работать опытные федеральные эксперты и яркие представители тюменского театрального сообщества. Александра Никитина и Михаил Быков несколько лет помогают педагогам со всей страны понять, освоить и начать применять возможности театральной педагогики в своей деятельности. Для многих это становится новым витком развития в любимой профессии", - говорит автор проекта, руководитель и режиссер театрального центра "РяДом" Светлана Ханжина.

Регистрация на форум театральной педагогики "Угол зрения" здесь. Подробности по телефону: +79224746036, Ольга Панова

Мероприятие организовано молодежным театральным центром "Космос" и театральным центром "РяДом" и реализуется при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.