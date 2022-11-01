Снежные фигуры сказочных персонажей украсят площадь в Тобольске

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Мастера успевают заявиться на городской конкурс снежных фигур "Тобольские снеговики". Сейчас на Красной площади идет сборка последних коробов для снежных фигур, сообщает администрация города.

Возле кремлевской елки появятся большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки, справа от новогоднего дерева вместо коробов будут персонажи мультфильма "Простоквашино", а слева - Кот Леопольд с мышью.

На входе можно увидеть самые большие короба, сейчас стоят два и готовят еще один – это будут три богатыря.

"С нетерпением ждем начала резки фигур, а пока напоминаем, что еще есть места для участия в городском конкурсе снежных фигур "Тобольские снеговики". Мастер может выбрать понравившийся короб и подать заявку", – сказали в администрации города.

С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться по ссылке.