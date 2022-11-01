В Тюмени осудили троих бывших инспекторов ДПС за превышение должностных полномочий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приговор по уголовному делу в отношении троих бывших инспекторов полка ДПС ГИБДД вынес Тюменский районный суд, сообщает региональная прокуратура.

Мужчин признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия.

В январе 2020 года в ходе дежурства на дороге дер. Ушакова – с. Успенка Тюменского района применили в отношении водителя физическое насилие.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил каждому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. На два года они лишены права занимать должности на государственной службе", – рассказали в надзорном органе.