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В Тюмени осудили троих бывших инспекторов ДПС за превышение должностных полномочий

Происшествия, 17:54 29 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приговор по уголовному делу в отношении троих бывших инспекторов полка ДПС ГИБДД вынес Тюменский районный суд, сообщает региональная прокуратура.

Мужчин признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия.

В январе 2020 года в ходе дежурства на дороге дер. Ушакова – с. Успенка Тюменского района применили в отношении водителя физическое насилие.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил каждому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. На два года они лишены права занимать должности на государственной службе", – рассказали в надзорном органе.

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# приговор , прокуратура

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