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Экспозицию "Страницы Тюменской Фемиды" представили на X Всероссийском съезде судей

Общество, 17:21 30 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Экспозицию "Страницы Тюменской Фемиды" представила Тюменская область представила на Х Всероссийском съезде судей. Выставка разделена на три блока, сообщает информационный центр правительства региона.

В блок выставочного комплекса входит: объединенная пресс-служба судов Тюменской области, сотрудники которой обеспечивают взаимодействие судейского сообщества со СМИ; Совет судей региона, решающий перспективные задачи; и блок Мировая юстиция, представленный коллекцией памятных изданий о деятельности мировых судей.

При помощи тач-панели участники могут познакомиться с информацией о любом из 74 действующих в регионе судебных участков.

Кроме этого, регион провел виар-экскурсию в Дом купца Корнилова, где до 1917 года располагался Тобольский окружной суд. Сейчас в здании развернута музейная экспозиция об истории судебной системы Западной Сибири. В здании работают служащие двух судебных участков мировых судей Тобольска.

Напомним, что область на съезде представляют 11 участников судейского сообщества Тюменской области.

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# выставка , судьи , экспозиция

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