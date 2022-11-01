Теплые вещи, сладости и письма собирают жители Тобольского района для мобилизованных

| Фото: скриншот с видео из информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот с видео из информационного центра правительства Тюменской области

Теплые вещи, сладости, медикаменты и письма для мобилизованных собирают жители села Ворогушино Тобольского района.

Как сообщает информационный центр правительства региона, старожил села Кафия Кульмаметьева вкладывает в посылки написанные от руки молитвы. Женщины вяжут из овечьей шерсти. У каждой рукодельницы есть личная история. Среди них — те, кто проводил на службу своих близких.

"Предприниматели, мастерицы и все те, кто участвует в сборе посылок, написании писем, делают это не потому что думают, что нашим ребятам нечего поесть или нечего надеть. Просто хочется, чтобы от тепла души стало тепло им", - сказала глава администрации Ворогушинского сельского поселения Елена Ершова.

К сбору присоединилась и Ворогушинская школа.

"Дети принимают участие в акции "Письмо солдату". Нашим выпускникам мы тоже написали письма с поддержкой, что мы гордимся ими. Ну и самое главное — чтобы они вернулись", - заведующая школой Зульфира Шайдуллина.