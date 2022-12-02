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Малозоркальцы смогут проконсультироваться с врачами из Тобольска по видеосвязи

Общество, 09:29 02 декабря 2022

департмент здравоохранения Тюменской области | Фото: департмент здравоохранения Тюменской области

Цифровые технологии в новой SMART-амбулатории, которую скоро откроют в с. Малая Зоркальцева Тобольского района, позволят сельским медикам дистанционно консультироваться с врачами областной больницы № 3 посредством видео-конференц-связи. Консультацию терапевта или узкого специалиста сможет получить и сам пациент, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Сейчас медицинское учреждение оснащают современным компьютерным оборудованием и оргтехникой, подключают к Интернету по защищенному каналу связи в рамках нацпроекта "Цифровизация социально значимых объектов".

По программе амбулаторию оборудовали новейшими электрокардиографами отечественного производства, которые входят в комплексное телемедицинское решение по хранению и передаче медицинских данных. Благодаря чему кардиограмма в электронном виде передается врачу-кардиологу для описания. Заключение специалиста также в электронном виде направляют на рабочее место сотрудника амбулатории.

Новый комплекс установлен в рамках госпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# здравоохранение , модернизация , первичное звено , Тобольск

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